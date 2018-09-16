Animasyon tutkusuna mobil uygulamayla çare oldular

Tüm dünyadan binlerce animasyon tutkununa geliştirdikleri mobil uygulamayla yanıt veren Animega girişimi, Play Store uygulama mağazasında 1 milyondan fazla indirilerek büyük bir başarıya imza attı

Genç ama mobil uygulama konusunda deneyimli girişimciler, değişen ihtiyaçlara yeni içerik ve uygulamalarla yanıt veriyor. İş Bankası'nın girişim hızlandırma programı Work-up'ta tanıma fırsatı bulduğum Animega girişimi de animasyon alanındaki gelişimi hızla fark etti ve geliştirdikleri mobil uygulama tüm dünyadan büyük ilgi gördü. Animega'nın kurucusu ve CEO'su Yunus Oruç, 1 milyondan fazla indirilen uygulamanın başlangıç hikâyesini şöyle anlatıyor: "5 yıldır mobil uygulamalarla ilgileniyorum. Eskiden kendi kendime hobi olarak pek çok uygulama geliştirdim. Bir gün anime izleyen kuzenim 'Abi neden animeyle ilgili bir şey yapmıyorsun, mesela anime müzikleriyle ilgili olabilir' dedi. O gün öylesine bir şeyler denedim. Çok tatmin olmasam bile bir şeyler ortaya çıktı ve uygulamayı Play Store'da yayınladım. Bundan yaklaşık 3 yıl önce, hiçbir pazarlama çalışması yapmadan çok ciddi indirmeler aldığımızı görünce bu pazardaki fırsatları, eksiklikleri ve hayran kitlesinin taleplerini fark etmeye başladım ve pazarı daha derinlemesine araştırmaya başladım. 2017'de bu ürün üzerinden anime üzerine bir girişim kurmaya karar verdim. Bir iki ay sonra ise Workup'a başvurdum."



160 MİLYON KİŞİ ANİME İZLİYOR

Animega'nın anime bölümlerinin, filmlerinin ve mangaların takip edilebildiği anime içerik platformu olduğunu söyleyen Oruç, dünyada tahmini olarak 160 milyon kişinin anime izlediğini söyledi. Bu tarz içeriklere insanların erişimini kolaylaştırdıklarını ifade eden Oruç, şunları söyledi: "Japon televizyon kanallarından takip etmek ve bunun yanında mobil platformlarda içerik bulmak oldukça zor. Animega, animedeki içerik bulma zorluğuna çözüm üretiyor. Biz anime içeriklerini kullanıcılara tek platformda sunmayı amaçlıyoruz. Animega yüzlerce farklı animeye ait bölümleri, anime filmleri, orijinal içerikleri ve mangaları anime severlerle buluşturmayı hedefliyor. Bir yandan da YouTube kanalımızda içerik üretiyoruz. Animelerden sahneler, müzik videoları gibi kısa içerikler sunuyoruz. YouTube ve sosyal medya hesaplarımız ile aslında bir topluluk oluşturmayı hedefliyoruz. Topluluk oluşturmak adına ileride anime fanları için özel etkinlikler düzenlemeyi de planlıyoruz."



KULLANICILARIN % 98'İ YURTDIŞINDAN İNDİRİYOR

Animega'nın gelir modelinin abonelik ile oluştuğunu vurgulayan Oruç, "Şu anda premium üyeliğimiz aktif değil, reklamlardan ve uygulama içi satın alma işlemlerinden gelir elde ediyoruz. Yakın zamanda kullanıcılarımız premium üyelik ile daha fazla içeriğe erişim imkânı bulacak. Kullanıcılarımızın yüzde 98'i yurtdışından geliyor. Kendi anime içeriğimizi üretmeyi istiyoruz. iOS uygulamamızı çıkarmak ve toplamda 5 milyon indirmeye ulaşmak istiyoruz. Global bir marka oluşturmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.



WORKUP PEK ÇOK ALANDA DESTEK OLUYOR

Yunus Oruç, ekibin kurulmasını ve bir araya gelme hikâyesini şöyle anlatıyor: "Aslında bizim için pek çok şey Workup'ta gelişti. Öncelikle fikir, ekip, iş planı gibi önemli konuları şekillendirmeye başladım. Bu esnada ismimiz Animega oldu ve şu an kurucu ortak olan aynı zamanda teknik kısımla ilgilenen arkadaşım Emre işe dâhil oldu. Bunun yanı sıra İş Bankası'nın Workup programı network, mentorluk, ofis gibi bir girişimin ihtiyaç duyacağı daha pek çok şeyi karşılıyor. Aynı zamanda programdaki startuplar arasında da çok güzel bir bağ var. Girişimciler birbirlerine destek oluyor ve bu da gelişimi olumlu etkiliyor."