Kilitli kapıları yapay zekâ açıyor

Pek çok başarılı girişime ev sahipliği yapan İTÜ ARI Teknokent, yapay zekâ teknolojisi kullanan çözümlerle dikkat çekiyor. Bu girişimlerden biri olan Boni, yapay zekâ kodları ile açılan ve kilitlenebilen kapı teknolojisini hayata geçirdi

Ev ve ofislerden özel güvenlikli binalara kadar pek çok kişi ve kurum akıllı yönetilen kilit sistemlerini kullanmaya başladı. İTÜ ARI Teknokent'in başarılı girişimleri arasında yer alan Boni, gündelik hayatı yeni nesil teknolojilerle birleştirerek, halka açık mekanlarda erişilebilirlik, konum ve yön belirleme alanlarında çözümler sunuyor. Boni'nin kapalı mekânlar için bulduğu yenilikçi çözümlerden biri de kapı kilitleri üzerine oldu. Akıllı anahtar teknolojilerine odaklanan şirket, cep telefonu ve yapay zekâ kodlarıyla açılan ve kitlenebilen kapılar geliştirdi.



CEP TELEFONU İLE GİRİŞ

Bina içi güvenliği artıran bu yöntem aynı zamanda ortak kullanım alanı olarak belirlenen odaların dijital ortamda yönetimini de sağlıyor. Örneğin, toplantıya katılacak kişiler odaya tanımlanan saatler içinde cep telefonu ile giriş-çıkış yapabiliyor. Geliştirdikleri yeni teknoloji hakkında konuşan Boni CEO'su Sarper Sılaoğlu, "Ev, ofis, sağlık, alışveriş, ulaşım, eğitim gibi temel ihtiyaçlarımızı binalarda karşılıyoruz. Şirket olarak bu binaların bizimle konuşmasını ve iletişimde olmasını istiyoruz. Geliştirdiğimiz bu yeni teknolojide de esas aldığımız nokta dijital dönüşüm ihtiyaçları oldu" dedi.



2015'TE ABD'YE AÇILDI

Global pazarlara açılmak için birçok çalışma yaptıklarını vurgulayan Sılaoğlu, "Türkiye'de teknoloji üretimi iyi seviyede. Ancak ticarileştirme ve ihracat konusunda yeterli birikimimiz yok. Bunu çözmek için İTÜ öncülüğünde İTÜ Gate programı kuruldu. Programın kapsamı genişletilerek, adı Innogate olarak değiştirildi. Biz de 2015'te programa katıldık. Program teknoloji ihracatı için büyük önem taşıyor" diye konuştu.



4 ÜLKEDE 30 BIN KIŞI KULLANIYOR

BIR süredir yurtdışında yeni müşteriler kazanarak küresel arenada iş yapma başarısı gösteren girişim, kurumsal ve bireysel hizmet sunuyor. Merkezi İTÜ ARI Teknokent'te olan şirket, şu anda Chicago, Londra ve Berlin ile birlikte dört farklı ülkedeki ofislerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Alışveriş merkezleri, havaalanları, kampüsler ve oteller başta olmak üzere çok sayıda kapalı mekânda kullanılan Boni'nin geliştirdiği teknolojiler, şuana kadar 30 bini aşkın kişi tarafından kullanıldı.