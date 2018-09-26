Telefonlarda performans hilesi yapılıyor mu?

Akıllı telefonlarda anten ve pil hatalarına şimdi de performans testi manipülasyonu iddiası eklendi. Pek çok firmanın testlerde yüksek değer almak için manipülasyon yaptığı iddiaları konuşuluyor

Daha önce Samsung, Oppo, HTC gibi firmaların da aralarında bulunduğu performans testi manipülasyonu iddiası kervanına son olarak Çinli Huawei de katıldı. Firmalar genelde manipülasyon yaptığını kabul etmeyerek "Biz yapmadık, yapay zekâ yazılımının performans aktarımı sonucu oldu" diyerek yapay zekâ yazılımını mazeret olarak gösteriyor.

Akıllı telefon firmaları yoğun rekabet içinde her yıl 1 hatta 2 amiral gemisi konumundaki ürünü piyasaya sürmek zorunda.

Bu keskin rekabet içinde üretim ve tasarımda yeterli seviyede testler yapılamıyor. Sonuç olarak ürünlerin hatalı tasarlanmasına sebep oluyor. Akıllı telefon markaları popüler akıllı telefon testlerinde başarılı görünerek tüketici tercihini etkilemeye çalışıyor.



PERFORMANS HİLESİ İDDİASI

Volkswagen firmasının dizel motorlu araçların emisyon değerlerini düşük göstermek için testlerde hile yaptığı ortaya çıkmıştı.

Akıllı telefon firmalarında ise son olayda Huawei'nin, akıllı telefonlar ve alt markası Honor'un test edildiğini anlayarak yüksek sonuç elde etmek için hile yaptığı iddia ediliyor.

İddiaya göre, test uygulamasının kimlik numarasını tespit ettiğinde hileli olduğu iddia edilen performans modu devreye giriyor.

Telefonun enerji tüketimi 5 watt altında bir değerle çalışması gerekirken uç noktada 8.5 watt'a kadar çıkıyor. Huawei yetkilileri telefonlardaki yapay zekâ kullanılan yazılımın ihtiyaç oluştuğunda performans desteği sunmak için kaynak aktarımı yaptığını belirtiyor.

Yani durumun hile değil, performans amaçlı olduğunu vurguluyor.



GİZLİ MODU OLDUĞUNU AÇIKLADI

Donanımhaber.com sitesinin deneyimli teknoloji editörü Erdi Özüağ bu konuyla ilgili ilk testi yaparak sonucunu SABAH'a şöyle yorumladı: "Samsung, Apple ve Huawei hem en çok akıllı telefon satan markalar hem de kendi platformlarını geliştiren şirketler olarak yaptıkları herşey dikkat çekiyor. Yaptığım testler Huawei ve alt markası olan Honor'un üst seviye telefonlarında performans hilesi olduğunu gösterdi. Hile ifadesi önemli çünkü ortaya çıkana kadar böyle bir gizli modun olduğu şirket tarafından açıklanmamıştı."