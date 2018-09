Hayalden video sanatı oyun girişimine

HAFTANIN YATIRIMI

Zaten zorlu süreç olan oyun üretimine bir başka zorlu süreç video sanatını dahil eden Recontact dünyada bile pek çok kişinin cesaret edemediği farklı bir girişime imza atıyor. 2015 yılında hayallerini oyun girişimine dönüştürme kararı alan Eray Dinç ve Simay Dinç tarafından temelleri atılan Recontact, 22 milyon TL değerleme ile yatırım aldığını duyurdu. Hande Enes ve Akın Babayiğit tarafından yapılan yatırımın miktarı ise 1 milyon 750 bin TL olarak açıklandı. Şirket, Erdem Yurdanur'un melek yatırımcı olarak dahil olmasıyla 2017 yılının ekim ayında Sanatçı Eray Dinç ve Simay Dinç tarafından kurulan Recontact, 22 milyon TL değerleme ile yatırım aldığını duyurdu.



ÖDÜLLER ALDI

Zorlu üretim sürecine rağmen değer katacak yatırımcıyı seçmekten vazgeçmeyen girişimciler yaratıcı bir projeye imza atıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da merak uyandıran tamamı Türk girişimciler tarafından gerçekleştirilen yeni medya sanatının yaratıcı bir formu olan Recontact, mobil oyun serileri için harekete geçti. Önemli deneyim ve insan ağına sahip Hande Enes ile bir araya geldikleri için çok şanslı olduklarını dile getiren Recontact ekibi, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen cesur hamleler yaparak video oyun sektörü gibi son derece yenilikçi ve rekabetçi bir endüstriye Recontact ile yatırım yapmasının Türk oyun endüstrisi için önemli bir adım olduğunu da belirtti.

Recontact Digital Arts tarafından geliştirilen Recontact Istanbul: Eyes of Sky yerli yabancı pek çok platformdan ödül almayı başardı. Yapılan yatırımın miktarının webrazzi. com internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1 milyon 750 bin TL olduğu ifade ediliyor. İlk projeleri Recontact: Istanbul Apple tarafından Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçildi. Apple iOS platformunda 80 milyon kişiye ulaşmayı başaran Recontact:Istanbul, 2016 yılının da en iyileri arasında yer almayı başardı. Ahmet Ümit'in senaryo danışmanlığı yaptığı, Fikret Kuşkan'ın ise başrolünü oynadığı Apple tarafından dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu olarak lanse edilen Recontact'in ikinci oyunları Recontact:Istanbul Eyes of Sky ise uluslararası bir çok önemli yarışmadan ödülle döndü.

Şirketin üçüncü oyunu olacak olan Recontact:London'ın çekimlerine 2019 yılında başlanması planlanıyor. Oyunun önümüzdeki yıl tüm dünya ile aynı anda mobil platformlarda sunulması hedefleniyor. Dünyanın en gözde metropolleri ve o ülkenin yıldız oyuncuları Recontact oyunlarının başrolünü paylaşacak. Girişim 2019 yılı içinde Recontact'in Londra ofisini de açmayı hedefliyor.