Servisini ve sigortasını sormadan telefon alma

Akıllı telefon arızalanınca ve ekranı kırılınca mağazalara koşanlar hayal kırıklığı yaşıyor. Kullanıcı hatası denilerek garanti kapsamına alınmayan ve sigorta kapsamı dışında kalan durumlar için sözleşmeyi okumak şart

Artık akıllı telefon için ödediğimiz minimum etiket fiyatı asgari ücretin üstüne çıkıyor. Telefona kendi maaşının birkaç katını ödeyenler bile servis ve sigorta için aynı özeni göstermiyor. Telefon satın alırken sadece etiket fiyatına odaklanılınca, mağazanın dışına çıkıldığında sizi hayal kırıklığı bekleyebiliyor.

Türkiye'de 2 yıl garantili ürün satın alınırken, yurtdışından gelen telefonların ise garantisi yine sadece o ülkede 1 yıl geçerli oluyor. Sigortalanan ürünler konusunda kapsam dışı olan durumları iyi bilmemek sonrasında hayal kırıklığı yaratıyor. "Ağır ihmal" ifadesiyle kendini korumaya alan sigorta şirketleri, tüketicinin haklı talepleri karşısında zaman zaman sessiz kalıyor. O yüzden tüketicilerin cihazın iyi korunmasından sigortaya kadar farklı önlemler alması şart. Suya düşürme veya ekranın kırılması, ağır tüketici hatası denilerek sigorta dışında kalıyor.



SAHTE PARÇALARA DİKKAT!

Amiral gemisi olarak adlandırılan Apple iPhone, Samsung Galaxy S ve Note serisi, Huawei Mate Pro serisi gibi telefonlara binlerce lira ödüyoruz. En çok satılan bu 3 markanın servis, sigorta ve garanti koşullarını okuyan ve bilen çok az.

Telefonun ekranı hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın, çiziliyor veya kırılıyor. Öncelikli olarak telefona kılıf ve koruma filmi taktırmak birincil önlem. İkincisi ise daha çok operatörlerin mağazalarda yaptığı sigortalar. Ancak bu sigorta koşullarını iyi okumazsanız, kötü sonuçlarla karşılaşma olasılığınız artabilir. Ekran kırılma, çalınma veya kaybetme koşullarını gözden geçirin. Sorun yaşadığınızda yetkili servis dışındaki müdahalelere ve sahte yedek parça değişikliğine dikkat edin. Ucuz diye başvurduğunuz yöntem yüzünden telefonunuz garanti dışı kalabilir.



APPLE'DAN RANDEVU ALMAK NEDEN ZOR?

Dünyanın her yerinde mağazalardan reklamlara kadar benzer organizasyonlar gerçekleştiren Apple, servis konusunda da bu yapıyı koruyor. Yani dünyadakinin benzeri organizasyon Türkiye'de de var. Türkiye'de Apple müşterileri her arıza için mağazaya gidip sorunu çözmek istiyor. Yani karşısında danışacağı bir uzman arıyor. İnternet sitesinden çözüm bulma kültürü ise yok. Böyle olunca pilinde, güncellemede, Wi-fi bağlantısında sorun yaşayan, ekranını kıran, Appstore şifresini unutan diye listeleyeceğimiz onlarca problem mağazaya yığılıyor. Oysa dertlerinizin bir çoğunu https://support.apple.com/tr-tr adresinden çözebilirsiniz. Zaten burada pil ve performans, parolamı unuttum, iPhone'umu bul ve onarım seçenekleri gibi en önemli sorunlar listelenmiş durumda. Bu açıdan en iyi servis ve destek sitesi olduğunu söyleyebiliriz.



SERVİSTE YERLİ MARKA ÖNE ÇIKIYOR

Akıllı telefonda yerli markaların farkı sadece ürün değil, servis ve garanti koşullarında ortaya çıkıyor. Akıllı telefonu alacağınız mağazada önce servis koşullarını öğrenin. Hemen fiyata odaklanmak yerine sorunu olan müşteri olarak gidip başınıza ne geleceğini baştan öğrenin. Türk markalar ülkenin kullanım kültürüne ve beklentilerine karşılık verecek altyapıyı kurmaya daha yatkın. Ancak Samsung, Huawei gibi markalar da Vestel, Casper, General Mobile gibi yerli markaların servis konusundaki esnekliğini yakalamaya çalışıyor.