Güvenlik açığı 50 milyon kullanıcıyı etkiledi

Facebook bu kez de 50 milyon kullanıcıyı etkileyen güvenlik açığı konusunda uyarıda bulundu. Bilişim korsanlarının (Hacker) açıktan faydalanarak 50 milyon kullanıcının verilerine erişebileceği belirtildi. Facebook 90 milyon kullanıcısını güvenli hale getirmek için Facebook hesaplarına giriş yaptığını söylüyor. Şirket, etkilenen hesaplara ek olarak, yaklaşık 40 milyon kişinin Temmuz 2017'den itibaren etkin olmasından bu yana yalnızca istismar edilebilir özelliği kullandığını söylüyor.



UYARI YAPILDI

Ayrıca, sorunun bir mühendislik hatası olduğu, ancak bazı üçüncü taraf kuruluşlar ya da bilgisayar korsanları tarafından keşfedilen ve kullanılan maksatlı bir istismar olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili uyarıda bulunulduğunu, İrlanda ve ABD'de devlet kurumlarını uyardığını söylüyor.

Şirket, mühendislik ekibinin 25 Eylül'deki meseleden haberdar olduğunu, ancak Facebook'un ürün yönetimi başkan yardımcısı Guy Rosen, hesapların ele geçirilip geçirilmediğini, sorunun kötüye kullanıldığını veya saldırının arkasında bulunabileceğinin açık olmadığını söyledi. CEO Mark Zuckerberg, kişisel Facebook sayfasıda şu açıklamada bulundu: "Bu hesapların yanlış kullanılıp kullanılmadığını henüz bilmiyoruz, buna bakmaya devam ediyoruz ve daha fazlasını öğrendiğimizde bilgiler güncellenecek."