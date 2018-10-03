Telefonda bellek çift haneye çıkıyor

Bilgisayarlarda bellek ve işlemci yarışına 90'lı yılların başında alışmıştık. Şimdi 2000'li yıllarda doğanlar akıllı telefonlarda bellek yarışına tanık oluyor. Bilgisayarlarda bile görmeye aşina olmadığımız çift haneli bellekler akıllı telefonlarda ortaya çıkıyor. Oppo amiral gemisi telefonunun bir versiyonu 10 GB bellek ve 256 GB depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Telefonun Çin dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil. Ancak 90'lı yıllardaki kişisel bilgisayar yarışının tadına bakamayan Çinliler'in şimdi akıllı telefondaki yarışı sevdikleri kesin.

Vivo gibi diğerleri de aynı numaraları takip ediyor, bu yüzden Oppo'nun bebeğinin kapının bu kadar güçle ilk çıkıp çıkmayacağı açık değil.



Çift rakamlı bellek oyun, sanal ve artırılmış gerçeklik dışında ortalama kullanıcının hissedeceği bir fark yaratmıyor. Çin'de ise bellek ve performans konusunda beklenti oldukça yüksek.