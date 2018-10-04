Yedeklemeyi unutan müşteriyi kaybediyor

Son dönemlerde şirketler ve girişimler yedekleme hizmetine yönelik yatırımlarını artırırken, KOBİ’lerin yüzde 40’ı veri yedekleme çözümü talep ediyor. Yedekleme, saldırı ve arızalara karşı büyük önem taşıyor

İşletmeler, yaşanabilecek aksaklıklara karşı hizmetlerinin devamlılığını sağlamak, itibarlarını korumak ve maddi kayıplardan kaçınmak adına yedekleme hizmetine yönelik yatırımlarını artırıyor. Doğal afetler, altyapı aksaklıkları ve siber saldırlar gibi farklı senaryolarda yaşanan veri kaybı, işletmelerin çevrimiçi faaliyetlerinde ciddi aksaklıklara neden oluyor. M2S araştırma şirketinin Türkiye'deki 400 KOBİ üzerinde yaptığı araştırmaya göre, bulut hizmeti almayı planlayan KOBİ'lerin en fazla talep ettikleri hizmetler arasında ilk sırada veri yedekleme hizmeti yer alıyor. KOBİ'lerin yüzde 40'ı veri yedekleme çözümü talep ediyor. Dolayısıyla veri kaybı ve hizmetlerin kesintiye uğraması, işletmelerin en çok çekindiği noktalar arasında geliyor. İstanbul'un merkezindeki veri merkezi Radore, sanal asistanlar, bağlantılı cihazlar ve akıllı şebekeler nedeniyle iş sürekliliğinin zorunlu hale geldiği modern dünyada, yedekleme ve kurtarma sistemlerinin önemini gözler önüne seriyor.



BİLGİLER KORUNUYOR

İş sürekliliğinin zorunluluk haline geldiği rekabetçi yapıda, veri yedeklemenin hayati önem taşıdığını belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, "Herhangi bir aksaklık anında, veri kaybı yaşamadan tüm süreçleri kaldığı noktadan devam ettirmek, iyi planlanmış bir yedekleme stratejisiyle mümkün oluyor. Özellikle hassas bilgiler barındıran şirketler, e-ticaret siteleri, finansal teknolojiler, oyun ve benzeri alanlardaki işletmeler için yedekli bir altyapıyla çalışmanın yanında verilerini düzenli olarak yedeklemek, kesintisizlik için büyük önem taşıyor" diye konuştu.



DOĞAL AFETLERE KARŞI KORUNMASI GEREKİYOR

VERI merkezileri tüm dünyada yüksek güvenlik standartlarıyla korunuyor. Deprem, kasırga ve sel baskını gibi doğal afetlere karşı veri merkezinin korunması gerektiğini belirten Abalı, diğer önemli konuları şöyle sıralıyor: "Yüksek boyutta maddi kayıpları önlemek için siber saldırı ve benzeri güvenlik tedbiri mutlaka alınmış olmalı. Veri merkezi hizmeti artık o kadar kritik bir hizmet oldu ki, 7/24 sistemin sürekli çalışır ve erişilebilir olması gerekiyor. Üstelik tüm işleyişin yerel kanun ve düzenlemelere uyumlu olması şart."



VERİ MERKEZİ YATIRIMLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

TÜRKIYE'DE veri merkezi yatırımı yapan şirketlerin sayısı ve yatırım miktarı artmaya devam ediyor. Türk Telekom ve Turkcell veri merkezi yatırımlarını artırmaya devam ederken, yurtdışı yatırımları konusunda yeni hamleler yapıyor. NGN Türkiye, yurtdışı yatırımcıların da katkısıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olmayı başardı.