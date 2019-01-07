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haftaya pozitif başladı! İşte son durum!

, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ara verebileceği beklentileri ile ralli yaparken, bu hafta Fed'in toplantı tutanakları ve üyelerinin konuşmaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 10:01
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı! İşte yurt dışı piyasalar son durum!

ABD'de geçen hafta açıklanan ISM imalat endeksinin beklentilerin çok altında kalması tedirginlik yaratsa da cuma günü yayımlanan istihdam raporundaki veriler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması pay piyasalarının ralli yapmasını sağladı. Tarım dışı istihdam aralıkta 312 bin artarak ekonomistleri şaşırtırken, ortalama saatlik kazançlar da yüzde 0,4 artışla tahminleri aştı. Cuma günü verilerin ardından bir konuşma yapan Powell ise "Fed sabırlı olacak ve esnek politikalar ile hazırlıklı olacak" ifadesini kullandı.

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Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı! İşte yurt dışı piyasalar son durum!
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