Küresel piyasalar, Brexit gelişmelerine odaklandı! İşte yurt dışı piyasalar son durum!

ABD'de veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde açıklanmaya başlayan 2018'in 4'üncü çeyrek bilançoları ve federal hükümetin kapalılık halinin devam etmesi gündemin öne çıkan başlıkları oldu. Dün bilançosunu açıklayan Citigroup'un, 2018'in son çeyreğine ilişkin sonuçlarından çok 2019'a ilişkin projeksiyonları, hisse senedinin pozitif seyretmesine neden oldu. Citigroup hisselerinin yüzde 4'ü aşan yükselişine karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

ABD BORSALARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi olarak Demokratlara karşı kullandığı hükümetin kapanma süreci ve Meksika duvarı konusunda Amerikan halkının çoğunun Trump'ı sorumlu tuttuğu görüldü. Connecticut'taki Quinnipiac Üniversitesi'nin ulusal çaptaki anketinde katılımcıların yüzde 63'ü, Demokratların Meksika duvarı ödeneği olmaksızın hükümetin açılması planını destekliyor. Söz konusu gelişmelerin ardından Trump'ın atacağı adımlar merakla beklenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve açıklanmaya devam edecek şirket bilançoları takip edilecek.

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