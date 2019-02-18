Küresel piyasalar ticaret müzakerelerine odaklandı!

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD ile Çin arasında devam edecek ticaret müzakerelerine ve veri gündemine odaklandı.

ABD ile Çin arasında geçen hafta Pekin'de yürütülen müzakerelere ilişkin piyasalardaki iyimserliğin, bu hafta Washington'da devam edecek toplantılarla devam edip etmeyeceği piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptığı açıklamada Çin'le anlaşmaya yakın olduklarını ve 1 Mart'ta dolacak ticaret ateşkesinin süresinin uzatılabileceğini söylemesi yatırımcıların risk iştahını artırırken, petrol fiyatları da cuma günü yüzde 2'yi aşan yükselişler kaydetti.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın başkanlığındaki heyetler, sona eren Çin-ABD Ticaret ve Ekonomi Yüksek Düzeyli 6. Müzakeresi'nde çeşitli "ana konularda prensipte fikir birliğine" vardı. Bu hafta Washington'da devam edecek yeni müzakere toplantısının, 1 Mart'ta sona erecek "ticari ateşkesten" önceki son toplantı olması bekleniyor.

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