Küresel piyasalar, Fed tutanakları sonrası pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının, "güvercin duruşun devam edeceğine" işaret etmesi sonrası pozitif seyrediyor.

Fed'in faiz değişiklikleri konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini ilk kez kullandığı ocak ayı toplantısının tutanakları dün akşam yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemleri ile ilk sinyallerini geçen yılın aralık ayında verdiği "güvercin" duruş, ocak ayı toplantısının karar metninde kullanılan "sabırlı olacağız" ifadesi ile desteklenirken, dün akşam yayımlanan tutanaklar da kısa ve orta vadede Fed'den önemli bir değişiklik beklenmemesi gerektiğine işaret etti.

Fed toplantısı sonrası piyasalarda etkili olan "bu yılın sonuna kadar faiz artırımı olmayacağı" fiyatlamaları, tutanaklar sonrasında da devam ederken, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarına yatırımcı ilgisinin sürmesi bekleniyor.

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