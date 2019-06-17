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haftaya karışık başladı!

Asya hisse senedi piyasaları, Hong Kong Başbakanı Carrie Lam’in kentteki protesto gösterilerine yaklaşımı nedeniyle özür dilemesi sonrasında karışık seyirde. İşte hakkında tüm gelişmeler!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 12:22
Asya piyasaları haftaya karışık başladı!

Asya hisse senedi piyasaları, Hong Kong Başbakanı Carrie Lam'in kentteki protesto gösterilerine yaklaşımı nedeniyle özür dilemesi sonrasında karışık seyirde.

Diğer yandan, yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararını bekliyorlar.

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Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.56,
- Hang Seng yüzde 0.77,
- Shanghai Composite yüzde 0.25 yükselirken,
- Shenzen Composite yüzde 0.3,
- Kospi Composite yüzde 0.21 ve
- S&P yüzde 0.17 düştü.

Dolar, 108.6150 yen ile değişimedi.

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Asya piyasaları haftaya karışık başladı!
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