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ticaret iyimserliğiyle yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile G20 zirvesinde görüşeceğini açıklamasının küresel ekonomik yavaşlama endişelerin zayıflatması, Asya hisse senedi piyasalarını yükseltti. İşte hakkında tüm detaylar!

DHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 13:18
Asya piyasaları ticaret iyimserliğiyle yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile G20 zirvesinde görüşeceğini açıklamasının küresel ekonomik yavaşlama endişelerin zayıflatması, Asya hisse senedi piyasalarını yükseltti.

Diğer yandan bugün beklenen veriler arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı bitiminde açıklayacağı faiz oranları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin ekonomik duurm hakkındaki açıklamaları var.

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GElişemler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.95,
- Hang Seng yüzde 3.46,
- Shanghai Composite yüzde 1.43,
- Shenzen Composite yüzde 2.11,
- Kospi Composite yüzde 1.13 ve
- S&P yüzde 1.21 yükseldi.

Dolar , yen karşısında yüzde 0.09 düşüşle 108.3575 düzeyine geriledi.

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Asya piyasaları ticaret iyimserliğiyle yükseldi
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