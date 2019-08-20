Konut satış adedi faiz indirimiyle 1 milyonu aşacak

Temmuzda konut satışında 100 bin bandı aşılırken, yılın 7 ayında el değiştiren konut sayısı 587 bine ulaştı. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri sayesinde yıl genelindeki satış adedinin bir milyonu aşacağı görüşünde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde temmuzda 102 bin 236 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısında bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış yaşanırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 düşüş görüldü.

Sektör temsilcileri, konut satış istatistiklerini AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarının 100 bin bandının üzerinde kalmasının talebin halen canlı ve istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Satışlardaki yavaşlığın yüksek faiz oranları olduğunu dile getiren Durbakayım, bunun ipotekli satışlardaki gerilemeden ve toplam içerisindeki kredili satışların payından net bir şekilde anlaşıldığını ifade etti.

Durbakayım, kamu bankalarının konut kredisinde aylık faiz oranlarını yüzde 0,99'a çekmesinin henüz ağustosta gerçekleştiğini, bunun satışlara etkisinin gelecek ay net bir şekilde görülebileceğini kaydederek, "Bayram tatiline rağmen ağustosta ilk 8 ayın en yüksek konut satış rakamının görüleceğine inanıyorum. 100 bin bandı aşılacak, satışlar bundan sonraki aylarda artacaktır." dedi.

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, açıklanan rakamların, iç piyasada yaşanan durgunluğun etkisinin azaldığını ortaya koyduğunu belirterek, gerilemenin temmuzda yüzde 17,5'te kaldığını söyledi.

Ağustos başındaki faiz indiriminin sektöründeki durgunluğa karşı panzehir etkisi oluşturduğunu dile getiren Babacan, "Bir haftada 14 bin konut satışının yapılmasıyla sektörel canlanma başladı. Bu durumun etkilerini önümüzdeki ay açıklanan rakamlarda göreceğiz. Faiz indiriminin fiyatlarda artış yönlü bir hareketlilik yaşanmadan önce yapılması, yatırımcılara çok önemli bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

"OFİSLERDEKİ TALEPLERDEN CANLILIĞIN BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, temmuzda yaşanan düşüşün yıl ortalamasının altında kaldığını belirterek, söz konusu gerilemenin ipotekli satışlarda yaşandığını söyledi.

Birinci el konut satışlarının 7 ayda yüzde 34, ipotekli konut satışları ise yüzde 67 düştüğünü dile getiren Taş, bu aydan itibaren toparlanma olacağını bildirdi.

Taş, "Faiz indirimiyle ofislerimizdeki yoğunluktan ağustostan itibaren daha yüksek konut satışı yaşanacağını öngörüyoruz. Ayrıca yılın ikinci yarısında konut satışlar her sene artıyor. Yıl sonunda faiz indiriminin de katkısıyla konut satış adedinde bir milyon sınırının rahat bir şekilde aşılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, yılın 7 ayında toplam konut satışının 587 bine yaklaştığını belirterek, Türkiye'de satışın tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa'ya göre çok canlı olduğunu anlattı.

Türkiye'de yıllık en az 750 bin konut ihtiyacı olduğunu ifade eden Uytun, konut talebindeki canlılığın süreceğini, beklemede olan talebin ise düşük faiz oranlarıyla harekete geçeceğini anlattı.

"4 MİLYON AİLE EV ALMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR"

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, temmuzda marttan sonraki en yüksek aylık rakamı gördüklerini belirterek ancak genel resimde yaşanan düşüş trendinin sürdüğünü bildirdi.

Akbal, "Bunun yukarı yönlü çevrilmesi konusunda eve ihtiyacı olanları iyi anlamak ve onlara özel projeler geliştirmek önemli. Türkiye'de ev almak isteyen 4 milyonun üzerinde aile var. Ancak bunlar aylık 2 bin-2 bin 500 lira taksit ödeyebilecek durumda. Bu resmi görüp buna göre bir plan yapmalıyız." dedi.

Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, temmuzda iç piyasadaki daralmanın azaldığını belirterek, "Kamu bankalarıyla başlayan faizlerin yüzde 1'in altına düşürülmesi sürecine özel bankaların da dahil olacağı, sektörün bu sayede satışlarını artıracağını ve rahatlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, fiyatı 750 bin liraya kadar olan konutların satışların problem yaşanmadığını belirterek, fiyatı bir milyon lira civarında olan konutların ise satışlarının durduğunu söyledi.

Faiz indirimiyle satışların ivmeleneceğini dile getiren Erkurtoğlu, uygun fiyatlı konutların çok daha hızlı satıldığını sözlerine ekledi.