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Kredi faiz oranlarında düşüş sürüyor! İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın başlattığı kredi faiz oranlarındaki indirim ile birlikte yeni oranlar merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar bu süreçte araştırmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bankalar da konut - taşıt - faiz oranlarını sık sık güncelliyor. Özellikle kredi çekmek isteyen kişiler internet üzerinden ' ne kadar' '2019 güncel ' sorgulamalarını günaşırı yaparak, kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Öte yandan, uzmanlar kredi taleplerinin önümüzdeki günlerde daha da artacağını belirtiyor. Peki Akbank, Garanti Bankası, TEB, İş Bankası ve diğer tüm bankaların uyguladıkları faiz oranları ne kadar? İşte yeni kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:01
Kredi faiz oranlarında düşüş sürüyor! İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi çekerek ev - araba ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, 3 kamu bankasının faiz indirimlerinin ardından diğer bankaların uyguladıkları faiz oranları ile ilgili araştırmalarını da sıkılaştırdı. Konutta Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın faizi yüzde 1'in altına çekmesi konut piyasası başta olmak üzere diğer sektörleri de hareketlendirmişti. Bankalar da bu gelişmeler doğrultusunda kendi uyguladıkları faiz oranlarını güncelledi. Peki güncel ne kadar? İşte yanıtı...


QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

: 1.49
: 2.14
Konut kredisi: 1.87

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Kredi faiz oranlarında düşüş sürüyor! İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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