Kredi faiz oranlarında düşüş sürüyor! İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi çekerek ev - araba ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, 3 kamu bankasının faiz indirimlerinin ardından diğer bankaların uyguladıkları faiz oranları ile ilgili araştırmalarını da sıkılaştırdı. Konutta Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın faizi yüzde 1'in altına çekmesi konut piyasası başta olmak üzere diğer sektörleri de hareketlendirmişti. Bankalar da bu gelişmeler doğrultusunda kendi uyguladıkları faiz oranlarını güncelledi. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte yanıtı...



QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 2.14

Konut kredisi: 1.87