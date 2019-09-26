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Son dakika haberi... Taşıt kredisi indirimi kampanyası başladı! Üç kamu bankasından flaş taşıt kredisi kararı!

Kredi oranları hakkında son dakika haberi geldi! Araç almak isteyenlere müjde! Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası bankalardan da peş peşe faiz indirimi gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, taşıt kredisi kampanyası için flaş bir kararla faiz indirimine gitti. Üç kamu bankası anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49 - 0.69 oranında faizle kredi verecek. Kampanyada geçerli olacak markalar da belli oldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 10:12
Son dakika haberi... Taşıt kredisi faiz indirimi kampanyası başladı! Üç kamu bankasından flaş taşıt kredisi kararı!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek taşıt kredisini aylık %1.40'lı seviyelerden yerli üretim taşıtlar için %0.49-0.69 aralığına çekti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.

Son dakika: Üç kamu bankasından flaş faiz kredi kararı!

TAŞIT KREDİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için; Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

KAMPANYA DÖNEMİ:

01.10.2019 – 31.12.2019

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