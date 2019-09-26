Son dakika haberi... Taşıt kredisi faiz indirimi kampanyası başladı! Üç kamu bankasından flaş taşıt kredisi kararı!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek taşıt kredisini aylık %1.40'lı seviyelerden yerli üretim taşıtlar için %0.49-0.69 aralığına çekti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.

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TAŞIT KREDİ DETAYLARI BELLİ OLDU

Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için; Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa

KAMPANYA DÖNEMİ:

01.10.2019 – 31.12.2019