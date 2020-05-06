SON DAKİKA! Bakan Albayrak uluslararası yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiği telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, "SWAP görüşmelerine devam ediyoruz. IMF ile SWAP masada değil" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi | Video

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Bakan Albayrak, "Birden fazla ülke ile SWAP anlaşması olabilir. G20 ve serbest ticaret anlaşması yaptığımız ülkelerle SWAP görüşmesi yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ekonomik aktivite ikinci yarıda normale dönecek. Bankalar ve özel sektör borçlarını rahatlıkla çeviriyor.

REZERVLER FAZLASI İLE YETERLİ

Rezervler fazlası ile yeterli. Hazine'nin 2020 için çevirmesi gereken borç sadece 4.7 milyar dolar kaldı. Salgın kontrol altında veriler bunu gösteriyor. Bu yüzden biz de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başlıyoruz. İhracat ve turizmde düşüş olsa da emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacak. İhracatçılarımızı destekliyoruz.