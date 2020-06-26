Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 114.668,41 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 529,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 15 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ

BIST 100 endeksi, güne 978,08 puan ve yüzde 0,86 değer kazanımıyla 115.117,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.389,34 puanı, en yüksek 115.355,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 yükselişle 114.668,41 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile madencilik oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,81, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 353,59 puan ve yüzde 0,27 artışla 132.613,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 27'si geriledi. İş Finansal Kiralama, Odaş Elektrik, Kardemir (D), Karsan Otomotiv ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının teşviklerinin devam edeceği beklentileri ile dünya borsalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, haftaya yurt içinde enflasyon ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de yayımlanacak istihdam raporu, ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8449 lira ve en yüksek 6.8569 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,



- euro en düşük 7.6816 lira ve en yüksek 7.6989 lirayı gördükten sonra, 7.68 – 7.66 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.5098 lira ve en yüksek 8.5259 lirayı gördükten sonra 8.51 – 8.52 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.1207 - 1.1227 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1216 düzeyindeydi.



Ünlü Menkul Değerler'in analizinde şöyle denildi:



"Hafta içinde Haziran ayında oluşturduğu alçalan kanal direncini kırmayı başardıktan sonra 1.1350 seviyesine kadar tepki veren euro/dolar yeniden bu kanalın içine geri dönmüş durumda. Korona virüs vakalarındaki artışın dolar tercihini öne çıkarması nedeniyle mevcut konjonktürün EUR açısından zorlu bir zemin yarattığını söylemek mümkün. Ancak geri çekilmelerin 1.12'nin üzerinde karşılanmaya devam etmesi durumunda parite üzerindeki baskının sınırlı kalması beklenebilir. Böyle bir senaryoda bu bölgeden gelebilecek olası bir tepkinin pariteyi 1.1350'nin üzerine taşıyabilecek güçte olup olmayacağını izleyeceğiz.



"Dolar/lira, TCMB Para politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında da 6.85'in üzerinde işlem görüyor. Temmuz 2019'dan bu yana son dokuz toplantısında faizlerde toplam 1575 baz puan indirim yapan TCMB dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında 25 baz puanlık ortalama beklentiye karşın indirim yapmadı. Böylece politika faizi yüzde 8.25 seviyesinde kalmış oldu. Toplantı sonrasında yayımlanan metinde toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiğine vurgu yapıldı. Bu da TCMB'nin enflasyona ilişkin daha net bir resim görene kadar beklemede kalmak istediğine işaret ediyor."

ALTININ ONSU 1.762,14 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.762,14 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artarak 389 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8369 lira, satışta 6,8643 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8386 lira, satışta 6,8660 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1207, sterlin/dolar paritesi 1,2323, dolar/yen paritesi de 107,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,10 düşerek 40,57 dolardan işlem görüyor.