Haberler Haberler Haberleri Borsa İstanbul'a yerli damgası: Bir yıl içinde iki katına çıkabilir!

İstanbul'a yerli damgası: Bir yıl içinde iki katına çıkabilir!

Pandemi süreciyle dünya ekonomilerinin sarsılmasıyla beraber merkez bankalarının genişleyici para politikası tercihleri arttı. Düşen faizler, artan para arzı yatırımcı tercihlerinde farklılaşmalar getirdi. Özellikle Türkiye’de mevduat faizlerinin enflasyon oranının altında kalarak negatif reel getiri sağlaması, döviz ve altındaki getirinin düşmesi yerli yatırımcıyı bol likidite ortamında İstanbul’a çekti. Uzun yıllardır ’da yabancı oranları yaklaşık 2/3’lük bir oranda hakim görünüyordu. Son gelen verilere göre yerli yatırımcı yüzde 50’in üzerinde varlık sınıfında öne geçti. A Haber’de yayına katılan Ekonomist Yücel Tonguç, Borsa İstanbul’daki son gelişmeleri değerlendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 12:36 Son Güncelleme: 7.7.2020 12:46 ABONE OL
Borsa İstanbul'a yerli damgası: Bir yıl içinde iki katına çıkabilir!

A Haber'de yayına katılan Ekonomist Yücel Tonguç, Borsa İstanbul'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Tonguç, yerli yatırımcının son 25 yılda olmadığı kadar ilgi ve alakayla Borsa İstanbul'a geldiğinin altını çizerek, "Yatırımcı sayısının bu hızla artması devam ederse, neredeyse 1 yıl içerisinde yılbaşındaki yerli yatırımcı sayısının iki katına çıkacağını söyleyebiliriz" dedi.

Borsa İstanbul'da bugün! 'Yerli yatırımcılardan büyük ilgi' (7 Temmuz 2020 Salı) | Video


"YERLİ YATIRIMCI YÜZDE 50'İN ÜZERİNDE BU VARLIK SINIFINDA ÖNE GEÇTİ"

Uzun yıllardır Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin ortaklık paylarının değerlerinin yabancıların elinde yüzde 60-65 civarında, yerlilerin ise yüzde 35 civarında olduğunu belirten Tonguç, "Son dönemde bu ilk defa Borsa İstanbul'un tarihinde görülmemiş bir şekilde yerli yatırımcının yüzde 50'in üzerinde bu varlık sınıfında öne geçtiğini görüyoruz" dedi.

Tonguç, Türkiye'de yatırımcının altın, döviz ve faiz getirisinin düşük kalmasından dolayı Borsa İstanbul'a ilgisinin arttığını ifade eden uzman isim, "Şuanda Borsa İstanbul'da işlemlerin yüzde 80'e yakınını yerli yatırımcı geri kalanını yabancı yatırımcı yapıyor" açıklamasını yaptı.

Borsada günlük-haftalık yabancı payları 07/07/2020
Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/07/2020
7 maddede borsa yatırımcısı için kritik bilgiler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul'a yerli damgası: Bir yıl içinde iki katına çıkabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA