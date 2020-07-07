Video Ekonomi Borsa İstanbul'da bugün! 'Yerli yatırımcılardan büyük ilgi' (7 Temmuz 2020 Salı) | Video

Borsa İstanbul'da bugün! 'Yerli yatırımcılardan büyük ilgi' (7 Temmuz 2020 Salı) | Video

Borsa İstanbul'da bugün! 'Yerli yatırımcılardan büyük ilgi' (7 Temmuz 2020 Salı) | Video
07.07.2020 | 10:53

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Borsa İstanbul'da bugün! 'Yerli yatırımcılardan büyük ilgi' 7 Temmuz 2020 Salı | Video 04:30
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Ekonomist Yücel Tonguç, 7 Temmuz 2020 Salı günü için Borsa İstanbul'un rakamlarını değerlendirdi ve ekonomik verileri canlı yayında değerlendirdi.

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