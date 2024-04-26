Bakan Mehmet Şimşek duyurdu! "Dezenflasyon için ilave adımlar atacağız" | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, "Ekonomik sorunları çözeceğiz. Önceliğimiz fiyat istikrarı ve onu destekleyen mali disiplin. Dezenflasyon için önümüzdeki dönemde ilave adımlar atacağız. Bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz." diyerek enflasyonu nasıl indireceklerini 4 adımda anlattı.
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