Bakan Işıkhan: "Asgari ücrete herhangi bir ara zam artışı olmayacak" | Video 26.06.2024 | 14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrette artış olmayacak" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta asgari ücrette artış olmayacağını belirtti. Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Defalarca ifade ettiğim gibi herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir toplantı yapacağız. Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak."

Emeklilere refah payı kapsamında zam yapılmasına ilişkin sorulan soruya da cevap veren Işıkhan, "Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme kapsamında artışlar olacak. Ayrıca enflasyonla ilgili farklar söz konusu olduğunda onları veririz. Onun dışında refah payı ile ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.