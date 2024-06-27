Seğmen Kardeşler Gıda halka arz oluyor
Halka arz olan Seğmen Kardeşler Gıda Genel Müdürü Okan Bayrak, Sabah.com.tr'den Ayşenur İdris'in soruları cevapladı. Okan Bayrak, Seğmen Kardeşler Gıda'nın gelecekle ilgili planları ve yatırım hedefleri ile ilgili bilgiler verdi.
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