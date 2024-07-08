Toli Teknik Reklam Kurucusu Umud Büyük "Şirketi kurarken gurur duyabileceğim ürünler yapmak istedim"

Toli Teknik Reklam Kurucusu Umud Büyük "Biz hep şuna özen gösterdik: Çalışanlarımızın huzurlu mutlu yaşayabileceği şekilde refah düzeylerini sağlayabilecek halde kaç kişi çalıştırabiliriz? Sabah işe geldiği zaman mutlu olacak ve akşam eve gittiği zaman ailesine bakabilecek seviyede olan çalışan sayımızı artırarak büyümek istiyoruz"