Yeni Torba Kanun'da neler var? Gelire göre vergi ve fatura geliyor | Video

AK Parti, yeni Torba Kanun çalışmalarına hız verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hedefimiz vergide adaleti sağlamak" diyerek, torbada neler olduğuna dair ilk ipuçlarını verdi. Bu kapsamda, vergiden enerjiye kadar birçok yeni düzenleme torba kanuna dahil edilecek.