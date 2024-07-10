TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tasarruf tedbirleri kapsamına ilişkin teklif görüşmeleri başladı | Video
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 32 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon toplantısından görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
03:48
04:08
06:04
Bahar Zariç "Kendi çocuğumuzdan yola çıkarak anaokulu kurmaya karar verdik" 08.07.2024 | 11:02
09:58
04:19
04:42
İstanbul Havalimanı'nda rekor | Video 01.07.2024 | 12:16
01:53
08:22
13:01
Seğmen Kardeşler Gıda halka arz oluyor 27.06.2024 | 20:02
02:22
01:14
Bakan Işıkhan: "Asgari ücrete herhangi bir ara zam artışı olmayacak" | Video 26.06.2024 | 14:12
05:59
SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği | Video 26.06.2024 | 12:37
02:33
Yeni Torba Kanun'da neler var? Gelire göre vergi ve fatura geliyor | Video 10.06.2024 | 12:37
10:42
08:31
08:36
05:52
04:23
Sete Grup Kurucusu Tarık Gündüz: "Yaptığımız işten zevk alıyoruz" | Video 06.06.2024 | 08:57
20:15
Türkiye’ye yeşil destinasyonlar kazandırıyor 05.06.2024 | 14:42