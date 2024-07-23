Enes Sönmez 'Robotik sistemler çocukluğumdan beri hayallerimin merkezindeydi'

Remora Kurucusu Girişimci Enes Sönmez, SabahTV'de Ayşenur İdris'in konuğu oldu... İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Enes Sönmez, 4 yıl boyunca mühendisliğin hem teorik hem de uygulama ve projeler kısmında aktif olduklarını belirterek robotik alanına çocukluğunda beri ilgi duyduğunu söyledi. İşte İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Girişimci Enes Sönmez'in başarı sırları...