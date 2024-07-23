Enes Sönmez 'Robotik sistemler çocukluğumdan beri hayallerimin merkezindeydi'
Remora Kurucusu Girişimci Enes Sönmez, SabahTV'de Ayşenur İdris'in konuğu oldu... İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Enes Sönmez, 4 yıl boyunca mühendisliğin hem teorik hem de uygulama ve projeler kısmında aktif olduklarını belirterek robotik alanına çocukluğunda beri ilgi duyduğunu söyledi. İşte İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Girişimci Enes Sönmez'in başarı sırları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:41
09:15
Bakan Şimşek: "Amacımız vergilendirilmemiş alan bırakmamak" | Video 12.07.2024 | 08:34
02:29
03:48
04:08
06:04
Bahar Zariç "Kendi çocuğumuzdan yola çıkarak anaokulu kurmaya karar verdik" 08.07.2024 | 11:02
09:58
04:19
04:42
İstanbul Havalimanı'nda rekor | Video 01.07.2024 | 12:16
01:53
08:22
13:01
Seğmen Kardeşler Gıda halka arz oluyor 27.06.2024 | 20:02
02:22
01:14
Bakan Işıkhan: "Asgari ücrete herhangi bir ara zam artışı olmayacak" | Video 26.06.2024 | 14:12
05:59
SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği | Video 26.06.2024 | 12:37
02:33
Yeni Torba Kanun'da neler var? Gelire göre vergi ve fatura geliyor | Video 10.06.2024 | 12:37
10:42
08:31
08:36