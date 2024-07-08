Video Ekonomi Micro Çiftlik Yönetim Kurulu Başkanları Ceyhun Burgalak ve Serdar Maden 'Teknolojik seralara geçmeyi amaçlıyoruz'
Micro Çiftlik Yönetim Kurulu Başkanları Ceyhun Burgalak ve Serdar Maden 'Teknolojik seralara geçmeyi amaçlıyoruz'

Micro Çiftlik Yönetim Kurulu Başkanları Ceyhun Burgalak ve Serdar Maden 'Teknolojik seralara geçmeyi amaçlıyoruz'

08.07.2024 | 11:02

Sabah TV'de Halkbank KOBİ programına konuk olan Micro Çiftlik Yönetim Kurulu Başkanları Ceyhun Burgalak ve Serdar Maden, şirketlerinin gelecek hedefleri ve kuruluş süreçleri ile ilgili bilgiler verdi.

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