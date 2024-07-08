Micro Çiftlik Yönetim Kurulu Başkanları Ceyhun Burgalak ve Serdar Maden 'Teknolojik seralara geçmeyi amaçlıyoruz'
Sabah TV'de Halkbank KOBİ programına konuk olan Micro Çiftlik Yönetim Kurulu Başkanları Ceyhun Burgalak ve Serdar Maden, şirketlerinin gelecek hedefleri ve kuruluş süreçleri ile ilgili bilgiler verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:08
06:04
Bahar Zariç "Kendi çocuğumuzdan yola çıkarak anaokulu kurmaya karar verdik" 08.07.2024 | 11:02
09:58
04:19
04:42
İstanbul Havalimanı'nda rekor | Video 01.07.2024 | 12:16
01:53
08:22
13:01
Seğmen Kardeşler Gıda halka arz oluyor 27.06.2024 | 20:02
02:22
01:14
Bakan Işıkhan: "Asgari ücrete herhangi bir ara zam artışı olmayacak" | Video 26.06.2024 | 14:12
05:59
SpaceX’te Türksat 6A hareketliliği | Video 26.06.2024 | 12:37
02:33
Yeni Torba Kanun'da neler var? Gelire göre vergi ve fatura geliyor | Video 10.06.2024 | 12:37
10:42
08:31
08:36
05:52
04:23
Sete Grup Kurucusu Tarık Gündüz: "Yaptığımız işten zevk alıyoruz" | Video 06.06.2024 | 08:57
20:15
Türkiye’ye yeşil destinasyonlar kazandırıyor 05.06.2024 | 14:42
03:33
TCMB Başkanı Karahan'dan 500 ve 1000 liralık banknot açıklaması | Video 05.06.2024 | 08:45
04:09
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı | Video 03.06.2024 | 15:00