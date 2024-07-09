TÜİK Başkanı Çetinkaya: "Enflasyon, dünyada nasıl hesaplanıyorsa, bizde de öyle hesaplanıyor" | Video
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, tüketim sepetinin hazırlanması ve enflasyon hesaplamasının dünya ülkelerinde nasılsa Türkiye'de de aynı şekilde yapıldığını belirtti.
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