Video Ekonomi Bakan Şimşek: "Amacımız vergilendirilmemiş alan bırakmamak" | Video
Bakan Şimşek:

Bakan Şimşek: "Amacımız vergilendirilmemiş alan bırakmamak" | Video

12.07.2024 | 08:34

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 67’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Amacımız dengeli bir şekilde bütçeyi düzeltirken yükün adil bir şekilde dağılımını sağlamak. Ama en önemli konu kayıt dışılıkla mücadele olacak. Bizim amacımız vergilendirilmemiş alan bırakmamaktır" dedi.

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Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 67'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Finans Kent merkezinde gerçekleşti. Genel Kurul toplantısına Bakan Şimşek'in yanı sıra, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve çok sayıda iş adamı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program katılımcıların kürsü konuşması ile devam etti.

"DEPREM AYNI ZAMANDA BÜTÇEDE AÇIĞA SEBEP OLDU"
TBB açılış konuşmasında konuşan Bakan Şimşek, "Gri listeden çıkmayı başardık. Önemli bir şey. Bugün de söyledim, genel kurulda hiçbir ülke itiraz etmedi. Oy birliğiyle çıktık hatta kararı herkes alkışladı. Neden, çünkü biz ülke olarak kara para aklama ve terörizmin finansmanını önemsiyoruz. Terörden en çok muzdarip olan ülke biziz. Dolayısıyla bizim bu konularda hassasiyetimiz var. Listeden çıkmasaydık da biz bu konularda maksimum çabayı göstermeye devam edecektik. Son 1 yıl içerisinde enflasyon yükseldi. Ama bu şaşırtıcı değil, çünkü geldiğimiz gün dedik ki 'bizim bir geçiş dönemine ihtiyacımız var'. Neden, çünkü çok büyük bir deprem yaşamışız. Deprem Şubat'ta olmuş ama enkazın temizlenmesi ve inşaatların başlaması siz de takdir edersiniz ki yazı buldu. Beraberinde inşaat sektöründe işçilik ve malzeme dramatik bir şekilde arttı. Yerinden olan bir sürü vatandaşımız yakın şehirlere veya büyük şehirlere taşındı. O da kiralar üzerinde ilave bir baskı oluşturdu. Dolayısıyla deprem boyutuna dikkat. Deprem aynı zamanda bütçede açığa sebep oldu" dedi.

"ENFLASYONU İNDİRMEMİZ LAZIM"
Bakan Şimşek, "Adil gelir dağılımı için önce enflasyonu indirmemiz lazım. Enflasyon en adaletsiz vergi türüdür. Sabit gelirliler, yani asgari ücretlilerden emeklilerimize kadar tüm çalışanlarımızı biz enflasyona ezdirmedik ama enflasyon onlar için en zorlu en sıkıntılı makro ekonomik dengesizliktir. Bu sebepten dolayı onlar için enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye sonra daha düşük tek haneye indirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"BİZİM AMACIMIZ VERGİLENDİRİLMEMİŞ ALAN BIRAKMAMAKTIR"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Göreceksiniz yakında parti grubumuz meclise sunacak. Vergi düzenlemelerinin temelde vergide adaleti sağlamaya yönelik olduğunu, yükü dar gelirliye değil, yükün daha makul bir şekilde toplumun bütün bir kesimi tarafından paylaşılmasını ama özellikle sermaye kesiminin de yükü paylaşmasını sağlayacağız. Çünkü amacımız dengeli bir şekilde bütçeyi düzeltirken yükün adil bir şekilde dağılımını sağlamak. Ama en önemli konu kayıt dışılıkla mücadele olacak. Bizim amacımız vergilendirilmemiş alan bırakmamaktır" dedi.

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