Bahar Zariç "Kendi çocuğumuzdan yola çıkarak anaokulu kurmaya karar verdik"
Sabah TV'de Halkbank KOBİ programına katılan Özel Anlam Anaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Zariç, eğitimin mutfağında başladıklarını belirterek "Kendi çocuğumuzdan yola çıkarak anaokulu kurmaya karar verdik" dedi.
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