'Konica Minolta Türkiye’de olağanüstü bir başarıya ulaştı'
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Barış Ergin, Konica Minolta Avrupa Başkanı Kiyotaka Suhara ile Konica Minolta'nın Türkiye'deki faaliyetleri ve gelecek vizyonları hakkında konuştu.
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