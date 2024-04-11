Video Ekonomi Bakan Bayraktar duyurdu! Gabar petrolünde yeni rekor | Video
Bakan Bayraktar duyurdu! Gabar petrolünde yeni rekor | Video

Bakan Bayraktar duyurdu! Gabar petrolünde yeni rekor | Video

11.04.2024 | 13:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar petrolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar üretimde 40 bin varilin aşıldığını belirterek yeni rekoru duyurdu.

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