Bakan Bayraktar duyurdu! Gabar petrolünde yeni rekor | Video
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar petrolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar üretimde 40 bin varilin aşıldığını belirterek yeni rekoru duyurdu.
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