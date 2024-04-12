Türkiye nerelerde petrol arıyor? Doğu ve Güneydoğu'da aralıksız sondaj çalışmaları | Video

Terörden temizlenen Gabardin sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede günlük üretim 40 bin varili geçti. Yıl sonu hedefi ise günlük 100 bin varil. Peki Türkiye hangi bölgelerde petrol arıyor? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.