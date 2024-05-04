Tayyargiller hakkında şoke eden iddia! Sahte doğum yapıp taşıyıcı anne mi buldu? Özlem Öz gerçeği açıkladı! | Video 04.05.2024 | 11:10 Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" demişti. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucaklarına alan fenomen ikili hakkında korkunç iddialar konuşulmaya başlandı. Sahte doğum yaptığı, taşıyıcı anne bulup onu erken doğuma zorladığı söylenen Özlem Öz sosyal medya hesabından gerçeği açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğuma kadar adım adım her anlarını paylaşan, 20 Nisan'da da ilk erkek bebeklerini kucaklarına alan Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Başta Instagram olmak üzere birçok sosyal medya platformunda Özlem Öz'ün "sahte doğum" yaptığı öne sürüldü.



Özlem Öz hakkında sahte bir hamilelik yaşadığı, karın kısmına silikon göbek koyduğu, taşıyıcı anneye nakledildiği gibi iddialar vardı.

Bir kesim tarafından hamileliği boyunca yaptığı paylaşımların çoğunda Özlem Öz'ün karnının şeklinin değiştiği savunuldu. Bu nedenle de sahte doğum iddialarının güçlendiği belirtildi.



Söz konusu ciddi ithamların artmasından sonra bir süre sessizliğini koruyan ünlü fenomenden ilk kez açıklama geldi. Tüm haberlerin tıklanma uğruna olduğunu söyleyen Özlem Öz "kızlarımızı ve oğlumuzu martılar getirdi" diyerek ti'ye aldı.