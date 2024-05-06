Silivri’de doğalgazın ilk ateşi yandı! Rezervin ekonomik büyüklüğü 3 milyar TL | Video

Türkiye’nin en büyük özel sektör doğalgaz arama ve üretim şirketi TBNG’nin (Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteğiyle hazırladığı yeni sondaj programı kapsamında, Silivri’de açtığı yeni kuyulardan gaz çıkarılmaya başlandı. İlk ateşin yakılmasıyla birlikte çıkarılan doğalgaz dağıtıma hazır hale geldi. Açılan 5 yeni kuyuda 10 milyon dolarlık yatırımla 300 milyon metreküp doğalgaz rezervine ulaşılırken, rezervin ekonomik büyüklüğü 3 milyar lira olarak açıklandı. Tekirdağ ve Silivri’de toplam 85 kuyudan günlük 250 bin metreküp doğalgaz çıkarma kapasitesine sahip TBNG, günlük üretimi yüzde 25 oranında artırmayı hedefliyor.