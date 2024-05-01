Dicle Elektrik’ten duyanları şok eden kaçak trafo tespiti: “25 Bin Haneye, 100 Bin Nüfusa Yetecek Güçte!” | Video

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki kırsal alanda kaçak elektrik kullanımıyla mücadele etmeye devam ediyor. Şirket, jandarma desteği ile Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde drone ile rutin kontrol gerçekleştirdi. Kontrollerde asgari 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi. Kaçak kullanıcıların normalden 9-10 kat fazla enerji tükettiğini, bunun da tedarik sürekliliğini sekteye uğrattığını bildiren yetkililer, sadece Nisan ayı içinde yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak trafoların sadece sulama sezonunda çalışsa bile, ekonomiye zararının yılda 200 milyon TL’den fazla olduğunu açıkladı.