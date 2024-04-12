Video Haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Başkentray ile günde 60 bin yolcu taşıdık” | Video
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Başkentray ile günde 60 bin yolcu taşıdık” | Video

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Başkentray ile günde 60 bin yolcu taşıdık” | Video

12.04.2024 | 10:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Başkent Ankara’nın kent içi ulaşımının en önemli parçalarından biri olan ve 12 Nisan 2018’de açılan Başkentray’ın 6 yılda 89 milyon yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Uraloğlu, Başkentray projesi ile metro standardında banliyö işletmeciliği yapılarak günde 60 bin yolcuya hizmet verildiğini belirterek, "Son 22 yılda Ankara için durmadan duraksamadan çalıştık. Ankara’nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak 103,6 kilometreye çıkardık" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara şehir içi ulaşımında trafiği büyük ölçüde rahatlatan, ulaşımın omurgası olarak nitelendirilen Başkentray'ın yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak Başkent Ankara'ya yakışır eserler yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, "Başkentray'ın hizmete alınışının yıl dönümünde, hizmete açıldığı 12 Nisan 2018 tarihinden bu yana başkentliler yoğun bir ilgiyle kullanmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında ulaşımın her modunda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Son 22 yılda Ankara için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ettik. Ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

"ANKARA'NIN RAYLI SİSTEM HATTINI 103,6 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"
Ankara için Türkiye Yüzyılı vizyonu ile dünya başkentlerine yakışır bir şekilde eserler üretme gayretinde çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, 2018 yılında modernize ederek hizmete alınan Başkentray' ile Eskişehir ve İstanbul Yolu'ndaki trafiğin büyük oranda azaldığının altını çizdi. Uraloğlu, Ankaralıların ulaşımında büyük kolaylıklar sağlayan birçok metro hattını hayata geçirdiklerini belirterek, "Ankaralıların yıllarıdır beklediği Kızılay -Çayyolu, Batıkent - Sincan-Törekent ve Tandoğan - Keçiören metro hatlarını hizmete açtık. Geçen yıl da Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlayan Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay Metrosu'nu açtık. Ankara'nın 23,1 kilometrelik raylı sistem hattını 80,5 kilometre uzatarak Ankara'daki raylı sistem hat uzunluğu 103,6 kilometreye çıkardık" diye konuştu.

2024 yılının başından bu yana bakanlık olarak, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının son halkası olan Kağıthane-Gayrettepe kesimini, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem hattını ve Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hatlarını hizmete açtıklarını anımsatarak, "Sadece İstanbul'da çalışmıyoruz, Ankara'da; Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi Metrolarını ve BAŞKENTRAY'ı Kayseri'de; Anafartalar-YHT Gar Tramvayı'nı, Antalya'da; Expo Havalimanı Tramvay Hattını, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak İZBAN'ı hayata geçirdik. Gaziantep'te de yine Büyükşehir ile birlikte çalışarak GAZİRAY'ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik. Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" şeklinde konuştu.

"MEVCUT TÜM DEMİRYOLU HATLARI TAMAMEN YENİLENDİ"
Son 22 yılda Türkiye'de demiryollarında ciddi yatırımlar yapıldığını, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleriyle de Türkiye'nin adeta çehresini değiştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, mevcut tüm demiryolu hatlarının tamamen yenilendiğini ve 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğunun 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini söyledi. 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğinin altını çizen Uraloğlu, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğumuzu 8 bin 46 kilometreye 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğumuzu ise 7 bin 142 kilometreye çıkardıklarını vurguladı.

"BAŞKENTRAY'I GÜNDE 60 BİN YOLCU KULLANIYOR "
Başkentray'ın açıldığı 12 Nisan 2018 tarihinden bu yana 89 milyon kişiye hizmet verdiğini, açıklayan Bakan Uraloğlu, Başkentray Projesi ile mevcut hattın tamamen yenilenip standardının da yükseltilerek metro standardında ulaşım yapmaya başladığını söyledi. Başkentray Projesi kapsamında mevcut demiryolu hatlarının tamamen yenilendiğini belirten Uraloğlu, söz konusu hattın yüksek hızlı tren, banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliğine uygun olarak inşa edildiğini vurguladı. Başkentray ile Kayaş-Sincan arasında metro standardında banliyö hizmeti yapılmaya başlandığının altını çizen Uraloğlu Proje kapsamında, Ankara-Marşandiz arası 4 hattan 6 hatta, Marşandiz-Sincan arasının 3 hattın 5 hatta, Ankara-Kayaş arasının ise 2 hattan 4 hatta çıkarıldığını söyledi. 24 adet banliyö istasyonunun metro standardında yeniden inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Eryaman YHT Gar'ı da bu proje kapsamında tamamlayarak Eryaman'da YHT ve banliyö hizmeti vermeye başladık. 6 yıl gibi kısa bir sürede Başkentray'da bugüne kadar 89 Milyon yolcu taşıdık. Ankaralı vatandaşlarımız Başkentray'ın konforunu çok sevdi. Başkentray'ı her gün tam tamına 60 bin yolcu kullanıyor" diye konuştu.

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