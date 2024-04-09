İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 54 ürün... | Video
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir. İsrail, Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar belirlenen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır." ifadelerine yer verildi..
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