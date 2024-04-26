Türk ekonomisine 100 milyon dolar katkı yapması bekleniyor
Konica Minolta Avrasya Teknoloji Merkezi, 5 milyon Euro gibi bir maliyetle yapıldı. Kısa sürede Türkiye ekonomisine 100 milyon dolarlık katkı vermesi bekleniyor. Sabah Gazetesi'nden Barış Ergin Konica Minolta yetkilileri ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda önemli detaylar paylaşıldı...
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