Video Ekonomi Demircioğlu Fren Market Kurucusu Adnan Demirci: "Her sektöre, her markaya hizmet vermeye çalışıyoruz" | Video
Demircioğlu Fren Market Kurucusu Adnan Demirci:

Demircioğlu Fren Market Kurucusu Adnan Demirci: "Her sektöre, her markaya hizmet vermeye çalışıyoruz" | Video

05.04.2024 | 15:17

Demircioğlu Fren Market Kurucusu Adnan Demirci, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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