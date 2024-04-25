İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video
Erzurum’un İspir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavga polisin müdahalesi ile son buldu.
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