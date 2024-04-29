Mecidiyeköy’de akıl almaz olay: Kenyalı kadın metroda soyunarak polise böyle direndi | Video
Şişli Mecidiyeköy’de polisin pasaport kontrolü yapmak istediği Kenyalı kadın, oturma izni olmayınca soyunarak polise direndi. Arbedede polis ekibi, kadına üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti. Yaşananlar kameralara yansırken, soyunan kadının o anlarını uyarılara rağmen kayda alan iki şahıs ise polise hakaret ve iftirada bulununca gözaltına alındı.
Oturma izni bitince soyunarak polise direndi
Kadın gözaltına alınacağı esnada metro istasyonundaki iki şahıs, o anları kayıt altına almaya başladı. Polise çeşitli iftira ve hakaretlerde bulunan iki şahıs, uyarılara rağmen izinsiz olarak kayıt almaya devam edince polis tarafından gözaltına alındı. Pasaportu olmayan ve oturma izni biten kadın, emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için geri gönderme merkezine gönderildi.
İZİNSİZ KAYIT ALAN İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Kadın ayrıca kendisini izinsiz kayıt altına alan iki şahıstan da şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki şahıs, E.V. ve kadın E.E.'nin emniyette çeşitli suçlardan 12 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
E.E isimli kadının ifadesinde, "Mecidiyeköy metro istasyonundan çıkarken polis ekipleri beni durdurdu ve pasaportuma bakmak istediler. Pasaportum ve oturma iznim bulunmadığı için korktum. Bu sebeple aşırı stres oldum ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Polisler ile aramda arbede oldu. Arbede sırasında üzerimdeki kıyafetler açıldı. Çevrede benim bu mahrem anımı kayıt alan kişiler mevcuttu. Ben bu şahısların video çektiğini görünce daha da hırçınlaştım. Polisler üzerimi başka kıyafetlerle örterek açık yerlerimi kapatmaya çalıştılar. Daha sonra beni polis aracına bindirerek merkezinize getirdiler. Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum. Deport edilme korkusu ile polislere zorluk çıkarttım. Yaşanan arbede sırasında yarı çıplak vaziyette kalmam sonucu benim bu halimi video kaydına alan şahıslar hakkında şikayetçiyim" dediği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
01:20
01:36
04:51
00:37
Elazığ’da gökyüzünde görülen cisim tedirgin etti | Video 29.04.2024 | 11:01
05:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 29.04.2024 | 10:58
01:21
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Paket paket eroin çıktı, 4 gözaltı | Video 29.04.2024 | 10:46
01:50
Bağcılar’da sokak ortasında bıçaklı ve silahlı saldırı kamerada | Video 29.04.2024 | 10:44
01:04
Hesap kavgası kamerada! Sandalyeler havada uçuştu: 2 yaralı | Video 29.04.2024 | 10:43
00:14
03:11
01:46
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı | Video 29.04.2024 | 09:37
00:55
Erzurum’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:55
02:24
01:45
Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.04.2024 | 08:40
05:21
04:57
00:53
Çin’de hortum: 5 ölü 28.04.2024 | 18:15
10:02
Korhan Berzeg’e ait yeni bulgular dere yatağında aranıyor | Video 28.04.2024 | 16:03
00:50
Dolmuşun açık bırakılan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti | Video 28.04.2024 | 16:20