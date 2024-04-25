Akel Klima Kurucusu Cihan Tüer "Tüm iklimlendirme hizmetlerini veriyoruz"
Akel Klima Kurucusu Cihan Tüer SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Tüer, "Üniversitede İklimlendirme ve Soğutma bölümünden mezun oldum dolayısıyla okuduğum bölümün işini yapmak istedim" ifadelerini kullandı.
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