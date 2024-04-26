Erciş’te otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 26.04.2024 | 11:59 Van’ın Erciş ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Müftüoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Ağrı'dan Van'a seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, kavşaktan dönmeye çalışan otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, durumları ağır olduğu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.