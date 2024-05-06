Nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere sembolik nikah töreni yapıldı | Video 06.05.2024 | 12:57 Antalya’nın Kumluca İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde 2030 yılında nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere dikkat çekmek için eşeklere sembolik nikah kıyıldı. Nikah sonrası eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Her Mayıs ayında insanlarla, hayvanlarla, suyla, toprakla, meyve sebzelerle havayla helalleşerek düet yapan Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın'ında katıldığı sembolik nikâh töreni Ortaköy Köy Yaşam Merkezinde gerçekleşti. Sembolik nikâh töreni öncesi eşekler süsülendi. Nikâh masasına getirildi. Sembolik nikâh memuru, nikâh şahitleri ve köy halkı huzurunda nikâh kıyıldı. Ardından eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı. Köy Muhtarı Halime Kaya beşi bir yerde altını taktı. Köy halkı ise marul, salatalık, havuç ve ot gibi yiyecekler ikram etti. Ardından yeni evlenen eşek çiftçiler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Gelin almasında tarktörün önüne geçerek yolu kesen vatandaşa zarf içinde para verildi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya; " Bugün sembolik olarak bu hayvanlarımızın nikâh törenini yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. 2030 yılında tekrar eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım. Onları sevelim" dedi.

Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın; "Helalleşme gününün patentini aldım. Her Mayıs ayında insanlarla, hayvanlarla, suyla, toprakla, meyve sebzelerle havayla helalleşiyorum. Bu sene de 2030 yılında nesli tükenmekte olan eşeklerle düet yaptım. Helalleştim. Onlara çok güzel bir nikah töreni düzenledim. Çünkü insanoğlu, sürekli bu hayvanı küfürde kullandı. Aşağıladı. Hor gördü. Ama insanoğlu bir şeyin farkında değil. İlk karayollarını belirleyen kim. Eşek. Gözleri çok güzeldir. Sesi muhteşemdir" dedi.

Süleyman Uslu ise; "Günümüzde eşek sayısı azaldı. Eşeğin nesli tükenmemesi lazım. Yeni çocuklarımızın eşeğe değişik bir gözle bakıyor. Eşeği hiç görmeyen çocuklarımız var" dedi.

Ortaköy Sakini Emin Kahraman ise; "Çocukluğumuzda eşeklerle yük çekerdik. Eşeklere vefa borcumuz var. Eşeklerin neslinin kesilmemesi için nikah kıydık. Düğün yaptık. Eşekleri evlendirdik" dedi.