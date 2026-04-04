Zonguldak’ta narkotik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video
04.04.2026 | 13:53
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Kilimli ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 6’sı tutuklandı.
Aramalarda 143 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 40 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 hassas terazi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.Ö, V.K, Ö.K, T.B, Ş.K. ve B.Y. isimli 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
