Zonguldak'ta narkotik operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2026 | 13:53 Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Kilimli ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda 12 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde arama yapıldı.Aramalarda 143 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 40 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 hassas terazi ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı."Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.Ö, V.K, Ö.K, T.B, Ş.K. ve B.Y. isimli 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.