Tunceli merkezli sahte kripto operasyonu: 8 kişi tutuklandı | Video

Tunceli merkezli sahte kripto operasyonu: 8 kişi tutuklandı
04.04.2026 | 12:59

Tunceli’de sahte kripto yatırım platformları üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geniş çaplı bir siber dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve mali incelemelerde, müşteki T.S.Ö.'nün sahte yatırım platformları aracılığıyla 8 farklı şirket hesabına toplam 3 milyon 480 bin TL göndererek dolandırıldığı ortaya çıkarıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edilirken, İstanbul, Balıkesir, Hatay, Mersin ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Böylece dosya kapsamında toplam 8 şüpheli tutuklanmış oldu.

Soruşturma sürecinde şüphelilerin, elde ettikleri paranın izini kaybettirmek amacıyla çok sayıda transfer gerçekleştirdiği ve paraları farklı kripto hesaplarına aktardığı tespit edildi. Yapılan mali analizlerde, kullanılan 8 ayrı şirket hesabında toplam 55 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı ortaya konuldu. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 3 SIM kart ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Yetkililer, vatandaşları hedef alan siber dolandırıcılık suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, özellikle yüksek kazanç vaadiyle sunulan yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
