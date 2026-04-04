Tokat'ta ehliyet sınavında yapay zekalı "joker aday" operasyonu: 14 tutuklama | Video
04.04.2026 | 08:42
Tokat'ta ehliyet sınavına yönelik düzenlenen "joker aday" operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı.
4 YILLIK SINAV EVRAKLARI İNCELENDİ
Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Tokat ili Niksar ilçesi ve Şanlıurfa'da da bağlantılar belirlendi. Son 4 yıla ait sınav evraklarının incelenmesi sonucu Tokat ve Şanlıurfa'da 12 joker aday, 5 de organizatör olduğu belirlendi.
14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipler tarafından eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken; 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
