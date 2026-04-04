Tokat'ta ehliyet sınavında yapay zekalı "joker aday" operasyonu: 14 tutuklama | Video 04.04.2026 | 08:42 Tokat'ta ehliyet sınavına yönelik düzenlenen "joker aday" operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; yazılı ehliyet sınavını geçemeyen bazı kişilerin kimlik kartlarını "kayıp" gerekçesiyle yeniledikleri, bu süreçte gerçek kimlik sahibinin yüzü ile "joker adayın" yüzünü yapay zeka kullanarak ortak fotoğraf haline getirerek nüfus müdürlüğü yetkililerini kandırdıkları ve bu yöntemle yerlerine başkalarını sınava soktukları tespit edildi.Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Tokat ili Niksar ilçesi ve Şanlıurfa'da da bağlantılar belirlendi. Son 4 yıla ait sınav evraklarının incelenmesi sonucu Tokat ve Şanlıurfa'da 12 joker aday, 5 de organizatör olduğu belirlendi.Ekipler tarafından eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken; 2 şüpheli adli kontrol, 1 şüpheli de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.